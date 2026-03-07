川口オートのＧＩ「開設７４周年記念グランプリレース」は７日、準決勝戦が行われた。森且行（５２＝川口）は１１Ｒ、４着に終わり優出はならなかった。道中は追い上げを見せたが「スタートが遅すぎる。タイミング自体は悪くなかったんだけど…」と飛び出してから伸びず、外の丹村飛竜、中村雅人に先手を取られ、展開を悪くしたのが痛手だった。エンジンも「調整したら先に行き過ぎて、手前が足りなくなった。だからフク（福