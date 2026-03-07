3月7日、阪神競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝2400m）は、坂井瑠星騎乗の2番人気、カットソロ（牡3・栗東・矢作芳人）が勝利した。3/4馬身差の2着にデルマフジ（牡3・栗東・武幸四郎）、3着にナムラヴンダー（牡3・栗東・河嶋宏樹）が入った。勝ちタイムは2:30.2（稍重）。1番人気で川田将雅騎乗、ダノンミッドナイト（牡3・栗東・中内田充正）は、4着敗退。【阪神1R】ジャンタルマンタル半妹は5着…ストラーダが初勝利藤田