3月7日、阪神競馬場で行われた1R・3歳未勝利（牝・ダ1800m）は、北村友一騎乗の2番人気、ストラーダ（牝3・栗東・安田翔伍）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にミルボナー（牝3・栗東・高野友和）、3着にアクシュラ（牝3・栗東・橋口慎介）が入った。勝ちタイムは1:56.7（稍重）。1番人気で坂井瑠星騎乗、ウンナターシャ（牝3・栗東・高柳大輔）は、5着敗退。【フィリーズレビュー】10番人気ギリーズボールが鮮やか差し切り！重賞