映画『木挽町のあだ討ち』のプロデューサー・須藤泰司さんと、口コミで大ヒットした映画『侍タイムスリッパー』の監督・安田淳一さんが初対面。時代劇への愛と、作り手としての思いを語ってくれました。自分たちの感覚では江戸時代はすぐそこ── まずは、これまでどんな時代劇に親しんできたか教えてください。須藤泰司（以下、須藤）安田監督のプロフィールを拝見すると、1967年生まれですよね？ 僕は1968年なので、同世代。お