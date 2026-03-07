◇オープン戦ヤクルト0―7西武（2026年3月7日高知・春野）ヤクルトの入団2年目の育成選手・広沢優が驚異の球速をマークした。5回に2番手でマウンドへ。1死から桑原への2球目が球場表示で163キロを計測した。自己最速を4キロ更新した右腕は「勝手にスピードが出た感じ。ちゃんと腕が振れたかなと思う」。その一方で「自信を持って投げられたけど、当てられてファウルにされている。もっと上を目指すなら空振りを取りた