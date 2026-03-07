【ニューデリー＝青木佐知子】ロイター通信によると、インド南部カルナタカ州のシッダラマイヤ州首相は６日、２０２６年度の予算演説で「携帯電話の利用増加による子供への悪影響を防ぐ」として、１６歳未満のＳＮＳ利用を禁止する方針を発表した。時期については言及しなかった。同州の州都ベンガルールは「インドのシリコンバレー」とも呼ばれるＩＴ産業の集積地で、アマゾンやグーグルなど米ＩＴ大手も進出している。地元紙