タレントのはるな愛さんは3月6日、自身のInstagramを更新。“びっくりする出会い”を報告し、反響を呼んでいます。【写真】はるな愛、“びっくりする出会い”を報告！「スゴイっっ！縁ですね〜」はるなさんは「びっくりする出会い！私が東日本大震災の時に渋谷で募金してたら19歳の彼女が寄付していただいて。写真撮った1枚。今Netflixに勤めていて再会！すごい再会うれしくて。月日を感じました」とつづり、当時の写真を公開し