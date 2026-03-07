◆積極的な韓国打線にわずか5球で先制許す野球日本代表・侍ジャパンの菊池雄星投手（34＝エンゼルス）が7日、第6回WBC・1次リーグC組第2戦の韓国戦（東京ドーム）に先発登板。初回から4安打を浴び一気に3点を失った。宿敵・韓国戦の先発を託されたメジャー通算48勝左腕。その立ち上がり、先頭のキム・ドヨンに左前打を許すと、2番J.ジョーンズには中前打を浴び無死一、三塁のピンチを招いた。3番イ・ジョンフには初球を左前へ