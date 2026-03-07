初回3連打でいきなり失点■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）まさかの立ち上がりとなった。野球日本代表「侍ジャパン」は7日、東京ドームで行われた「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次リーグC組の韓国戦に臨んだ。先発の菊池雄星投手（エンゼルス）がまさかの3失点の立ち上がり。SNS上では「ぎゃあああ」「大丈夫か……」と早くも落胆の声が寄せられている。菊池は初回、いきなり連打で無死一、三塁のピンチを招