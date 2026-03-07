韓国戦に「3番・中堅」で先発出場■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が7日、東京ドームで行われた「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次リーグC組の韓国戦に「3番・中堅」で先発出場。初回、1死二塁の場面で本塁打を放った。鈴木の一発に超満員の東京ドームが大歓声に包まれた。3点を追う初回、二塁に大谷翔平投手を置いた場面で打席に入った鈴木は、6球目の