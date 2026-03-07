福岡県警豊前署は7日、豊前市内の住民宅に同日、NTTの社員をかたる人物から「利用料金を支払わなければ、固定電話の利用を2時間後に停止する」旨の不審電話事案が複数件発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。