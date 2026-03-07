◇RIZIN.52（2026年3月7日有明アリーナ）格闘技イベント「RIZIN」は7日、26年開幕戦となる「RIZIN.52」を有明アリーナで開催。メインイベントで秋元強真（JTT）が元ベラトール世界バンタム級王者のパッチー・ミックス（米国）に2RTKO勝利。10代最後の日を最高な形で締めくくった。19歳が世界の強豪を圧倒した。1R開始早々から速いジャブでミックスを圧倒した。ラウンド終盤には強烈な左パンチでダウンを奪うと、鉄槌やサッ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 菊池風磨の対応 視覚障害者が涙
- 2. 常軌を逸した暴力に向き合う笑顔の行方は―吉田恵輔監督作『四月の余白』ポスター解禁
- 3. 一体何が 怒声をあげる有村架純
- 4. 「無料で生中継」にファンが歓喜
- 5. 65歳での年金受給は「やめとけ」
- 6. コップに油? はま寿司写真が波紋
- 7. 五輪報奨金論争に水谷氏が私見
- 8. 下着つけるな 女優に異常なLINE
- 9. 双子を出産 2人とも尻の穴がない
- 10. WBC始球式に登場した俳優に騒然
- 1. 65歳での年金受給は「やめとけ」
- 2. コップに油? はま寿司写真が波紋
- 3. 日本一美味しい「吉野家」を検証
- 4. 「怪しい」違和感気づき詐欺防ぐ
- 5. Netflix未契約 WBC味わう方法
- 6. 不倫より許せず 離婚決めた一言
- 7. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
- 8. 白衣着て医師を装いわいせつか
- 9. 払った関税返して 任天堂が提訴
- 10. 成田空港への新たなルート誕生へ
- 1. ロト7 全国売り場初12億円が出た
- 2. 貯金5000万円も…75歳男性の後悔
- 3. 「先に行って」→発進 なぜ違反?
- 4. 宝塚市りくりゅう表紙を突貫制作
- 5. 議員と政治家娘YouTuberが結婚
- 6. 堀江氏 突如「クソみたい」激高
- 7. 低年金高齢者 各地で過酷な事態
- 8. トイレとクローゼットに男女遺体
- 9. 「会社ごと潰れて欲しい」と激怒
- 10. トイレのニオイ 金運UP邪魔する?
- 1. 国歌斉唱拒否したのに…報道なし
- 2. トランプ氏から性的虐待と証言
- 3. イランうらやましい 複雑な感情
- 4. 北の独裁体制崩壊しない正体とは
- 5. 動物園のライオンが少女襲う 中
- 6. トランプ氏 イラン攻撃真の狙い
- 7. バリ島で凄惨な事件…何があった
- 8. 「無条件降伏以外はあり得ない」
- 9. 韓国で高齢者貧困 深刻化のワケ
- 10. 米セレブの間で猫嫌いが流行中か
- 1. 爆売れ Amazonセールの目玉商品
- 2. 数千人が「蒸発」意外な行き先
- 3. 浮気妻を破産に…夫の執念の復讐
- 4. 自販機の販売事業 撤退が相次ぐ
- 5. メルカリに転売ヤーつぶし組出現
- 6. 「うなぎパイ」を超えた最強土産
- 7. こんなはずじゃ 地方移住で絶望
- 8. ジャングリア沖縄 成否正念場に
- 9. New BalanceがAmazonでセールに
- 10. 身に覚えない「年金減額」に衝撃
- 1. AirPods Pro 3が楽天でセールに
- 2. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 3. ahamoで新規契約ができない事象
- 4. ogawaやDODがAmazonで最大半額に
- 5. G-SHOCKがAmazonで最大42％OFFに
- 6. お酒もノンアルも AmazonでSALE
- 7. コスパ抜群 花粉症の対策グッズ
- 8. Amazonセールで人気のガジェット
- 9. 40%オフ以上 Amazonの高割引商品
- 10. 話題のApple WatchバンドがSALE
- 11. アンダーアーマーがAmazonで半額
- 12. 備えよう 防災用品が最大48%OFF
- 13. Kindle Unlimitedが2ヵ月間無料
- 14. Snapdragon 8 Elite搭載の9インチAndroidタブレット「REDMAGIC Astra Golden Saga 限定版」が日本で数量限定で販売開始
- 15. 不具合を修正「iOS 18.7.5」提供
- 16. NASAがアルテミス計画を大幅変更
- 17. コスパ神 Amazon限定商品まとめ
- 18. THE NORTH FACEが最大45％オフに
- 19. UNITED ARROWSがすべて40%OFFに
- 20. Amazonでチャンピオンが最大半額
- 1. 五輪報奨金論争に水谷氏が私見
- 2. WBC始球式に登場した俳優に騒然
- 3. WBC チアガールが大歓声で喜び
- 4. 大谷が超速帰宅 たくさん寝たい
- 5. りくりゅう 両家の相性も抜群か
- 6. 坂本花織「最後は世界選手権」
- 7. 侍Jベンチ「大谷が大谷してた」
- 8. 木原龍一「誤解を招く!」大慌て
- 9. 侍J戦の大敗から…息を吹き返す
- 10. 侍J試合後に放送事故寸前の事態
- 1. 菊池風磨の対応 視覚障害者が涙
- 2. 一体何が 怒声をあげる有村架純
- 3. 「無料で生中継」にファンが歓喜
- 4. 下着つけるな 女優に異常なLINE
- 5. 小川菜摘 次男の「職業」明かす
- 6. TBSで侍Jの試合を生中継→猛批判
- 7. りくりゅう 初CM「衝撃ギャラ」
- 8. 衝突で軽自動車が横転 親子死亡
- 9. 前園真聖氏 番組収録で大けが
- 10. ONE OK ROCK 上海公演中止を発表
- 1. 磯山さやか トレーニングを開始
- 2. 本当にDAISO? 二度見しそうな品
- 3. ストレスゼロ 40代の名品アクセ
- 4. グラビアタレントが別居婚告白
- 5. 12年も彼氏いないが…作らぬワケ
- 6. 炊飯器でチーズケーキ風スイーツ
- 7. 義実家アレルギーに…衝撃発言
- 8. 実はE!? ブラのよくある誤解
- 9. 「年収制限」結婚相談所に入れず
- 10. 思春期の子へ「愛情の伝え方」