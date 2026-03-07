◇オープン戦西武7―0ヤクルト（2026年3月7日高知・春野）西武のドラフト3位・秋山俊外野手（22＝中京大）が待望のオープン戦初安打を放った。8回無死一塁で代打で登場し、ヤクルト・阪口のカウント3―1からの149キロの直球を捉えて中前打。「カウントも有利だったし、強く振り切ろうと意識した」と振り返った。直前に同じルーキーのドラフト6位・川田がオープン戦初安打となる右前打。川田は高知出身とあってスタンド