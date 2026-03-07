◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー韓国（2026年3月7日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦。「3番・中堅」で出場した鈴木誠也外野手（31＝カブス）が3点を先制された直後に、逆襲の2ランを放った。先発左腕・菊地雄星が初回にまさかの3失点。東京ドームが異様なムードに包まれた初回1死二塁だった