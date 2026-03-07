タレント・上沼恵美子（70）が7日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、大女優に“幻滅”した出来事を語る場面があった。行きつけの美容室でカットしてもらいながらのトーク企画。そこで上沼はある「大女優」についてのエピソードを語り始める。「テレビ局のメーク室でね、ベテランのメークさんがやってらしたんだけど。ある人が“この頭は何?勉強してきたの?やめなさい!”って。もう亡くなったけどね、有名な大女優さんです