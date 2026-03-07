元中日コーチの和田一浩氏（53）が7日、ニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。2024年まで2年間に渡って打撃コーチを務めた中日で今季期待する選手を明かした。インタビュアーを務めた煙山光紀アナウンサー（63）から古巣・中日について注目選手を聞かれた時だった。和田氏はまず3年連続セ・リーグ最下位から昨季は4位に順位を上げた中日について「ここ2、3年よりは選手を