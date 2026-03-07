■『RIZIN.52』（7日／有明アリーナ）第8試合女子スーパーアトム級【試合後インタビュー】ケイト・ロータス、大島沙緒里に判定負けで涙「完敗です」◯大島沙緒里 ― Xケイト・ロータス3ラウンド判定（3 ― 0）第8試合で大島沙緒里に判定で敗れたケイト・ロータスが、「あそこまで何もさせてもらえなかった。本当に強い選手だと改めて思いました」と、悔しさをにじませながら対戦相手を称えた。組みの大島と打撃のケイトとい