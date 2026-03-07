ミラノ・コルティナパラリンピックは７日、アルペンスキーなどが行われ、女子の立位で３大会連続出場の本堂杏実（コーセー）は得意種目の滑降で無念の途中棄権。序盤にジャンプした際にバランスを崩して転倒した。この種目は２月上旬のワールドカップ（Ｗ杯）でも今季最高の４位に入っていただけに悔しさが残った。このコースの斜面はＷ杯や合宿で滑ったことがあるが、以前に比べてジャンプのポイントが増えているといい、うま