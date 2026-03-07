俳優の唐沢寿明が７日放送のＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」に出演。スーツアクター時代の苦労を告白した。唐沢といえば、デビューしたてのころ東映アクションクラブに所属し、「スーパー戦隊シリーズ」「仮面ライダーシリーズ」などに脇役で出演していたことで知られる。当時についてＭＣの浜田雅功から質問された唐沢は「やってましたよ。ショッカーもやってたしね。しかも本物のショッカーだからね。デパートの屋上とかじゃない