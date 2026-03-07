◆オープン戦オリックス８―０巨人（７日・京セラドーム）巨人はオリックスに敗れてオープン戦の連勝が３でストップした。佐々木俊輔外野手（２６）が「１番・中堅」で出場。４打数２安打とアピールした。３回は九里から中前安打。８回には吉田からライナーで二塁打を放った。練習試合を含めて直近５試合連続安打、３試合連続マルチ安打。その間１５打数８安打、打率５割３分３厘と好調を維持している。オープン戦の打