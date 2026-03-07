◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの近藤健介内野手（ソフトバンク）が今大会でチームの打者で初めてのピッチクロック違反を取られた。「２番・右翼」でスタメン出場。３点を追う初回、先頭の大谷が四球を選んで出塁し無死一塁で迎えた第１打席の初球で、制限時間残り８秒を切るまでに準備が整わず。ピッチクロック違反を取られ、カウントに１ストライクが加算された。カウント１−１か