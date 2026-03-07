巨人は７日、オリックスとのオープン戦（京セラ）に０―８と大敗を喫した。２番手で登板した巨人・則本昂大投手（３５）は３回で計６２球を投げ、５安打４失点でマウンドを降りた。４点ビハインドの４回から２番手でマウンドに上がった則本は、先頭・宗の二塁打で得点圏にランナーを背負うと、杉沢の右前適時打で１点を奪われた。続く５回に福永の犠飛と平沼の左前適時打、６回には来田の中越え適時二塁打を浴び、４失点と振る