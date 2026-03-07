◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第５節松本３―０札幌（７日・サンプロアルウィン）Ｊ３松本はホーム開幕戦で札幌に３―０で快勝した。前半３７分、ＣＫをＦＷ加藤拓己（２６）が頭でたたき込んで先制。後半１２分にはロングスローのこぼれ球をＤＦ樋口大輝（２４）が右足で押し込んで追加点を決め、同３５分にはＦＷ藤枝康佑（２２）が右足でダメ押し弾を決めた。石崎信弘監督（６７）は「セットプレー