俳優の萩原利久、女優の古川琴音が７日、都内で映画「花緑青が明ける日に」（四宮義俊監督）の公開記念舞台あいさつに出席し、アフレコ期間中に描いたという絵を披露した。２人が冒頭のあいさつを終えると、舞台袖からスタッフがキャンバスを壇上へ。萩原は「描いたことは覚えているけど、ただこういう形でお披露目するとは聞いてない。そんなたいそうなものじゃない」と困惑気味。古川も「額に入れてもらうとは」と、２人同時