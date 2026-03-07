鹿児島県内の高校生がSDGsに関するアイデアを発表するイベントが鹿児島市で開かれました。 「SDGsQUESTみらい甲子園」は高校生がSDGsについて考え地域課題を解決するアイデアを発表するイベントで今年で4回目です。 県内の高校64チーム、過去最多となる270人の応募があり、書類や動画による審査を通過した12チームが7日の最終審査に臨みしました。 最優秀賞を受賞したのは鹿児島情報高校の「もこはれプロジェクト」