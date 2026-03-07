女優の山口智子（61）が7日放送のbayfm「山口智子 べサメムーチョ」（土曜後6・00）に出演。「少女心に憧れた」シンガー・ソングライターを明かした。山口は「私にとって、エキゾチックを感じさせてくれた」と語り、1979年発売の久保田早紀の「異邦人―シルクロードのテーマ―」を流した。山口は「エキゾチックだよね〜。凄い美しいんだよね、久保田早紀さんってもうちょっと。少女心に憧れたお姉さま。ピアノ弾きながら