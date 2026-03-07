JAXA（宇宙航空研究開発機構）の新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」が、ISS（国際宇宙ステーション）を離脱しました。2025年10月26日に「H3」ロケット7号機で打ち上げられたHTV-X1は、約4日後の日本時間2025年10月30日0時58分にISSへ到着。補給物資の運び出しや廃棄される不要品の積み込みを行った後、日本時間2026年3月6日4時26分にロボットアームを使ってISSから切り離され、アームに把持されたまま待機ポジションに置か