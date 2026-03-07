国際スキー・スノーボード連盟（FIS）は7日、今月14、15日にアゼルバイジャン・シャフダグで予定していたW杯2戦を「来シーズンに延期する」と発表した。今回の決定で、2025〜2026年シーズンのモーグルW杯は全日程が終了となる見通し。FISは声明の中で、「現在の自然環境および冬季の条件が、このレベルの大会に求められる質や競技環境を確保するに至っていない」と、雪不足の可能性を示唆。同時にイラン情勢の悪化で「特定の移