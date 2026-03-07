福岡―名古屋戦の視察に訪れた日本代表の森保監督＝ベススタサッカー日本代表の森保一監督が7日、左足を痛めた三笘薫（ブライトン）について「メディカルからの報告では、（今月下旬からの）代表ウイークには間に合う。長期離脱になることではないと聞いている」と状態を明かした。福岡・ベスト電器スタジアムでのJ1百年構想リーグを視察後に取材に応じた。三笘は4日のイングランド・プレミアリーグのアーセナル戦に先発出場し