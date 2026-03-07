3月7日放送の満天☆青空レストランにて、アワビを使った「にんにくバター焼き」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★にんにくバター焼き アワビにんにくバター醤油 アワビは殻を外し、口を除くにんにくはみじん切りにするフライパンにバターとにんにくを入れて火にかけ、バターが溶けて来たらアワビを両面焼く醤油を回し入れ、絡んだら完成