―アドテストなど企業への不正アクセス相次ぐ、政府はワーキンググループ立ち上げ議論推進― サイバー攻撃への備えは怠れない。アドバンテスト [東証Ｐ]がランサムウェア（身代金要求型ウイルス）による被害を受けたことが先月明らかとなり、株式市場において改めて関心が高まっている。 サイバーセキュリティー関連のテーマは、今後一段と加速するデジタル社会の潮流のなか