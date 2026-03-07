「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、有明アリーナ）秋元強真（１９）＝ＪＡＰＡＮＴＯＰＴＥＡＭ＝が元ベラトールバンタム級王者のパッチー・ミックス（３２）に圧巻の２回ＴＫＯ勝ちを飾った。これでＲＩＺＩＮ５連勝とした。４連勝中と勢いが止まらない朝倉未来と同門のホープが衝撃的な強さをみせた。１回から着実にパンチを浴びせていき、プレッシャーをかけていくと、効果的に右のボディーもたたき込み、終盤は打撃畳み