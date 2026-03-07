フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「黄金コンビ」。強豪・ＰＬ学園時代からの先輩、後輩にしてプロ野球・楽天ではともに監督を務めた共通点がある平石洋介氏、今江敏晃氏のコンビが登場した。平石氏、今江氏は昨年末に放送された同番組「プロ野球名？迷？コンビ」で共演した。同放送で今江氏は「ＰＬで先輩は神様。中でも平石さんは、松坂大