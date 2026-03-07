直球の最速が１５０キロを超えた横浜の織田＝横浜高校長浜グラウンド横浜のエース右腕織田は、六回から登板して３イニングを無安打５奪三振と完璧な内容だった。ストレートの最速は１５０キロを超え、フォークも交えた。「秋に負けてからたくさん練習してきた。その成果を出すスタートができた」と納得の表情だった。目を引いたのはカーブの使い方。やや速度の速いカーブを早いカウントから連続して投じ、時に決め球にして三振