3月6日、第6回WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の初戦を迎えた侍ジャパン。今回は大谷翔平を筆頭に、代表史上最多となる9名のメジャー組が参戦。盤石の布陣を敷いて臨んだ1次ラウンド初戦の台湾戦（東京ドーム）に、日本中の注目が集まった。試合の模様は19時から、動画配信サービス「Netflix」によるライブ配信と、ニッポン放送のラジオ放送で生中継された。しかし、映像についてはNetflixが国内独占配信権を取得し