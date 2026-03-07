◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西▽第５節福岡１―５名古屋（７日・ベスト電器スタジアム）名古屋ＦＷ山岸祐也が、古巣の福岡戦で２ゴールをマークした。０―０の前半１３分、スルーパスに抜け出して右足でネットを揺らすと、後半１９分にもチーム４点目を決めて５―１の大勝に貢献。山岸は５日、２２年カタールＷ杯で「ＦＩＦＡ公認美女」として話題となったタレントで、ドラマーのＳＨＯＮＯとの結婚を発表。発表後の初試