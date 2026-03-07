演歌歌手の山内惠介が７日、デビュー２５周年記念写真集「ＲｉｖｅｒＹａｍａｕｃｈｉＫｅｉｓｕｋｅ」（主婦の友社刊）発売記念イベントを行った。自身第３弾の写真集は、タイ・バンコクで撮影。トゥクトゥクに乗っている姿の写真も収められているが、運転手が話をなかなか聞いてくれず「えらい遠くまで走って、ちょっとイラついてるところを撮られた。僕、表情に出やすいんです。（写真を見ながら）結構顔がブスッとして