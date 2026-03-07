◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝が７日、１次ラウンド第２戦となる韓国戦に「３番・中堅」で先発出場。３点を先制された直後の初回１死二塁で迎えた第１打席で豪快な２ランを描き、１点差に迫った。韓国先発は右横手投げのコ・ヨンピョ。フルカウントからの６球目、１３７キロの外角ツーシームを捉えると、打球は右中間席に着弾。「ＮＰＢ＋」による