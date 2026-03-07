第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）で史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）が７日、横浜市内の同校グラウンドで帝京三（山梨）と今季初の対外試合を行い、１４―０で勝利した。最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）は、６回から登板。この回を内野ゴロ３つで危なげなく３者凡退に仕留めると、７回は振り逃げを含めて３奪三振。８回も２つの三振を奪い、３回無安打無失点、５奪三振で最速１５２キロを