◆オープン戦ＤｅＮＡ９―２楽天（７日・静岡）１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天の前田健太投手が、２度目のオープン戦先発で４回途中５安打２失点。沖縄・宜野湾で同じＤｅＮＡと対戦した２月２２日以来、約２週間ぶりのマウンドを「前回から間も空いたので、今日はしっかりと多めに投げる予定だったので、その課題をクリアできたかなとは思ってます」と振り返った。前回は楽しみにしながら実現しなかったＤｅＮＡ・筒香