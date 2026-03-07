◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節浦和２―０水戸（７日・埼玉スタジアム）浦和はホームで水戸に２―０で勝利した。＊＊＊浦和の売り出し中の大卒新人が再び決めた。前半４１分、エリア中央でＭＦ柴戸海のパスを受けると、巧みに相手選手を左にかわし、左足でシュート。冷静に放たれた球はネットの中に吸い込まれ、誇らしげに胸のエンブレムを揺らした。苦戦した試合序盤から突破口を開く一発を決めた２２歳は