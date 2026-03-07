ちゃんみなが、10周年イヤーのスタートを飾る新曲「Let you go feat. HIROTO (INI)」を3月8日0時より配信開始することを発表した。今作は、ちゃんみなのキャリア初期からバックダンサーとして共に時間をすごし、ちゃんみなの代表曲のひとつでもある「Angel」のMVでの共演など関係性の深い西洸人(INI)とのコラボレーション楽曲となる。2017年の3月8日にアルバム「未成年」をリリースしたちゃんみな。3月8日は彼女にとって周年イヤー