日本ハムの有原航平投手（３３）が８日のロッテ戦（エスコン）に先発する。日本ハム移籍後、エスコンでの初登板に、「球種だったり精度だったり球数を投げると思うので確認できたらなと思います」。５年ぶりに古巣復帰した背番「７４」がエスコンでベールを脱ぐ。開幕４戦目、３月３１日のロッテ戦（エスコン）での先発が内定しており、８日は同カード、同球場での先発となる。「開幕まで、まだ１か月あると思っているので、開