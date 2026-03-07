◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が７日、ＷＢＣ１次ラウンド２戦目となる韓国戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。前日のヒーローが初回先頭の第１打席に向かうと、球場中から大歓声が送られた。韓国先発は右横手投げのゴ・ヨンピョ。カウント３―１からの５球目、１３８キロの内角ツーシームを見極めて四球で出塁した。１死二塁から同学年の鈴木誠也（