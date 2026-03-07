WBC・日本―韓国戦は異例の始球式なしワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは7日、日本代表「侍ジャパン」が韓国と対戦。試合前、異例の始球式なしという演出に視聴者から驚きの声が上がった。両チームのメンバー表交換が行われ、守備の侍ジャパンがグラウンドに散った。先発の菊池雄星投手が投球練習を始め、そのままプレイボール。始球式は実施されず、試合が始まった。ビッグイベントの国際舞