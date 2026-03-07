◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）先攻の韓国が初回に猛攻を見せた。先頭から３連打。３番のイ・ジョンフが左前に先制打を放った。さらに２死一、二塁でムン・ボギョンが左中間へ２点二塁打を放ち、３点目。５日のチェコ戦で４発１１得点の打線は好調だ。日本の先発、菊池雄星投手はＷＢＣデビューの最初のイニングに失点。２日の強化試合・オリックス戦でも初回に３点を失ったが、またも立ち上がり