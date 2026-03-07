読売テレビの佐藤佳奈アナウンサー(29)が6日、自身のインスタグラムを更新し、警察官の制服姿を公開した。 【写真】きりりと敬礼これは逮捕されたいっ 「大阪府南警察署で一日警察署長を務めさせていただきました」と画像を掲載。制服に「一日警察署長」のたすきといういでたち。笑顔で敬礼している。「4月から、道路交通法が改正され、自転車にも交通反則通報制度（いわゆる青切符）が適用されます。」と注意点を強