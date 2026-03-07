プレミア残留への不透明な将来イングランド・プレミアリーグのトッテナムを率いるイゴール・トゥドール監督は、就任からわずか1か月で解任の危機に直面している。現地時間3月5日に行われたリーグ第28節でクリスタル・パレスに1-3と敗戦。英紙「デイリー・テレグラフ」は「3試合で3敗を喫したことで、クラブは降格の危機に追い込まれた」と報じ、早くも今季2度目の監督交代を視野に入れていると伝えている。2月13日に今季終了ま