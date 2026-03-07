ボートレース江戸川の「第25回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯」が7日に開幕した。初日は1〜3号艇で計11勝。スロー勢が圧倒したが唯一、8Rの菊池宏志（33＝山口）がダッシュ戦で白星を挙げた。最アウトの6コースからスリット後にグイグイ伸ばすと、あっという間に内側の5人を全て捲り切って、不利な大外枠を克服した。「実は恥ずかしい話、選手になって6コースから勝ったのは初めてなんです。だからうれしいですね」。現