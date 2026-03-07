◇明治安田J1百年構想リーグC大阪0―0（PK4―2）清水（2026年3月7日ヨドコウ）C大阪の20歳コンビがまずまずのパフォーマンスを示した。リーグ清水戦でともにリーグ初スタメンとなったMF石渡ネルソンとMF横山夢樹。アーサー・パパス監督も「パフォーマンスに関して言えば、これ以上ないものを見せてくれた」と合格点を与えた。普段の主戦場ではない右サイドでのプレーとなった横山は序盤こそ周囲との連係が合わなかったが